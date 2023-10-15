今年美聯季後賽一如外界預期，太空人、遊騎兵在冠軍系列賽上演「美西德州內戰」。儘管兩隊先前並不是宿敵（太空人10年前才從國聯中區轉到美聯西區），對戰成績也幾乎持平（遊騎兵134勝，太空人132勝），不過根據美媒報導，兩隊的球迷在很短的時間就結成仇敵了，特別是遊騎兵的球迷格外痛恨對方。

早年第一支到德州落腳的球隊是1962年休士頓柯特.45隊，取名自美國大西部最有名的左輪手槍，3年後更名為太空人，他們帶有軍事色彩的隊名被1972年遷居到阿靈頓的德州遊騎兵所取代（遊騎兵原名華盛頓參議員隊）。

上個月兩軍例行賽交鋒，身穿太空人球衣的球迷在德州阿靈頓知名的BBQ餐廳大鬧一場，商家在網路怒斥：「我以為巨人球迷已經夠糟了，但太空人球迷才是所有運動聯盟裡最爛的！」接下來就是一連串的隔空叫囂，太空人球迷在網路給餐廳洗了1星負評，但這只是前菜而已。

今年10月是兩軍初次在季後賽交手，美媒NBC提到一對有趣的夫婦，他們都是德州人，但是丈夫全家是太空人球迷，從北部來的妻子是遊騎兵球迷，兩人住在達拉斯，切身感受到南北球迷的對立，「連狗都穿上不一樣的球衣」。夫妻曾為了7個月大的兒子應該成為哪一隊的球迷而爭論，最後達成共識，以哪隊在今年季後賽勝出來決定，這次「德州內戰」似乎也這樣影響了不少德州家庭。