女星林依晨時隔多年接拍戲劇《不夠善良的我們》，而過去曾有媒體揭露林依晨一集片酬高達40萬台幣，至於吳慷仁、賈靜雯、邱澤則為30萬元；不過近年來不少台灣演員赴陸拍攝電視劇，對此，就有網友透露大陸的片酬相當驚人，以陳妍希來說一集電視劇片酬就能拿到新台幣100萬元。

根據《BEAUTY美人圈》報導，林依晨一集片酬40萬為台灣藝人中最高，其次是吳慷仁、賈靜雯、邱澤的30萬，而曾在金鐘獎兩度奪下視后的鍾欣凌，片酬一集僅8萬，至於近年因電視劇《想見你》爆紅的許光漢，在走紅前一集的酬勞甚至僅5萬元，但如今的許光漢，據傳他與張鈞甯合作的大陸電影片酬為900萬台幣。

曾有媒體揭露林依晨一集片酬高達40萬台幣。（圖／中時資料照）

然而，在大陸發不錯的張鈞甯，先前也被媒體爆出她主演電視劇《溫暖的弦》時，總收入為8000萬人民幣（約3.5億台幣）全劇48集，等於一集片酬近730萬台幣；據悉，近兩年回台主演了《緝魂》、《野鬼》等電影的她，演出《緝魂》的片酬約為300萬台幣，雖然與大陸片酬相去甚遠，但在台灣已算相當不錯。

至於因嫁給大陸男星陳曉，將事業重心轉往大陸的陳妍希，在因《那些年，我們一起追的女孩》紅遍亞洲後，傳出片酬漲了15倍，就連《那些年》導演九把刀都開玩笑「以後請不起她」，而陳妍希去年參與大陸電視劇《溫暖的，甜蜜的》拍攝，一集片酬為100萬台幣。

對此，有網友見狀就以「台灣的演員真的太佛了吧」為題在Dcard發文，直呼「如果這是真的，那有知名度而且還願意在台灣演戲的人真的是做功德誒」，而其他人也被驚人的差距震驚到「寧願被罵我也要去」、「台灣只有劇本自由度贏而已」不過也有網友認為「很好賺沒錯，但一得罪人就完蛋」，還有人分析，大陸有限制外匯轉出，賺的錢也都要繳稅給大陸政府，錢很難帶出去。