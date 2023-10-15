社區多種病毒齊發，小兒科醫師陳木榮表示，日前一名4歲大的男童高燒3天降溫後，又再度發高燒，還多了咳嗽症狀，經檢查後發現男童同時感染腺病毒及人類間質肺炎，返家2天後，又出現氣喘症狀，轉診到大醫院住院6天，才完全康復。

陳木榮近日於談話性節目《醫師好辣》指出，婦人帶著4歲大的兒子到門診表示，兒子高燒3日，好不容易降溫一天，隔天又再燒起來，且還有咳嗽症狀，讓她非常崩潰。陳木榮趕緊替男童驗流感、腺病毒及人類間質肺炎，沒想到篩檢結果，男童竟同時感染腺病毒和人類間質肺炎。

陳木榮向婦人表示，男童應該是先確診腺病毒，發高燒和病毒對抗3天，身體溫度下降後，人類間質肺炎又接著「接棒」，才會又發燒和咳嗽，他開立藥物讓男童回家服用。

但兩天後，婦人打電話到陳木榮的診所，指兒子除咳嗽外，還有頻繁的喘，陳木榮表示，人類間質肺炎很可能會導致氣喘，建議婦人帶男童到大醫院，男童住院治療6天，整個療程前後耗了2周才完全康復。