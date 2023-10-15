外出口罩戴上，天氣粉專「天氣風險」今晨提醒，今受東北季風增強影響，境外污染也跟著南下，目前已經抵達北部，因為風力不強，影響延續至周二（16日），呼吸道敏感族群外出須留意空氣品質狀況。

天氣風險在臉書表示，今天東北季風稍稍增強，由於上游的風向是西北轉偏北風，比較容易帶下一些境外污染，目前境外污染已經抵達北部，監測資料顯示臭氧的比例較多。

天氣風險說，由於這次東北季風的風力不強，本波污染影響可延續至周二（17日），呼吸道敏感族群外出須留意空氣品質的狀況。

台灣大學大氣科學博士林得恩在「林老師氣象站」臉書也指出，今日由於東北季風挾帶微量境外污染物移入影響台灣，中南部位於下風處，污染物易致累積，加上午後受光化作用影響，臭氧濃度也易上升，入夜後才漸趨緩。

北部、中南部今天到周二空氣品質較差。(翻攝自林老師氣象站FB)

林得恩表示，未來3天北部及宜蘭空氣品質介於「黃色普通」及「橘色提醒」等級之間，花、東空品區從原先「黃色普通」等級轉為「綠色良好」等級；而中部、雲嘉南及高屏空品區則均為「橘色提醒」等級，對敏感族群不健康，建議減少在戶外劇烈活動，若非必要外出活動也籲請攜掛口罩。