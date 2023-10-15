不知道「大鬍子」哈登當時聽到普爾那些話，內心做何感想！今年休兵期被勇士交易到巫師的普爾，回憶上季勇士跟七六人比賽期間，普爾當面收到哈登的祝賀，「哈登當面祝賀我拿到新合約，且在獲新合約之前就拿到總冠軍戒指，他說他跟我相反，他先賺到錢再找奪冠機會。」

「當時我就告訴哈登，」普爾說，「假如那些年他沒有碰上勇士，那麼他有可能拿到1枚總冠軍戒指。」回顧哈登的生涯顛峰時間，包含2014-15年球季、2015-16年球季、2017-18年球季與2018-19年球季，哈登所效力的球隊都在季後賽遭到勇士淘汰出局。

先前「狼王」賈奈特曾公開放話，普爾將是下一個哈登，且有機會成為聯盟前5得分手，普爾說：「我必須感謝賈奈特，這對我來說太重要了，我看過賈奈特比賽，可以說我是看他比賽長大的。他是充滿統治力的球員，也總是激情四射，聽到他這樣說很棒，因為這證明他相信我的天賦。」