不少國家的已婚女子，都會改隨夫姓。國外一名女子透露，她因離婚後沒恢復原本姓氏，就被前夫的新歡揚言提告，還遭男方痛批「小心眼」，但她撇除已用前夫姓氏發展職涯多年不說，認為改回本姓非常麻煩，況且能與3個孩子同姓並無任何不妥，所幸現任男友非常支持她的決定，提議下次再被騷擾，就叫他們「滾蛋」。

原PO在網路論壇Reddit發文表示，曾有一段為期9年的婚姻，其中7年具有法律效力，共與前夫育有3個孩子，雖然這段關係是以離婚收場，2人仍以普通朋友維持聯繫，而且男方對她繼續保留婚內姓氏沒有任何意見，就連現任男友也沒多說半句話。

直到前夫另結新歡，原PO才在2人訂婚沒幾天後，接到女方傳訊告知，要求恢復原本姓氏，起初雖感震驚，但在看完女方傳來的簡訊後才發現，新歡確實沒開玩笑，讓她忍不住笑了出來，「新歡給的理由是說，既然我的前夫會有一個新的妻子，我保留他的姓氏就是不對的事。」

原PO隨即委婉拒絕，結果沒過多久接到前夫來電，希望她能再三考慮，只因新歡非常在意此事，況且實際層面而言，目前的姓氏並不歸她所有，而她聞言只好再度表明立場，「我讓他知道我不會再為改名字而頭痛，但若他們對名字這麼在意，他（前夫）就該改跟新歡同姓。」意外的是，前夫收到回應當下不僅沒有放棄，還說她很「小心眼」。

後來原PO就被新歡放話提告，但她對此不以為然，透露大學畢業後用前夫的姓氏發展職涯多年，改回本姓非常麻煩，況且能與膝下3個孩子同姓並無任何不妥，女方根本無權干涉，「我懶得回覆新歡的信息，也不擔心會有什麽無聊的訴訟，但我把新歡說的話截圖發給前夫，告訴前夫，他的未婚妻必須滾蛋。」

原PO透露，現任男友也很支持她的決定，還說下次根本不必再對他們多說半句話，直接告訴他們「滾蛋」。她也表示，其實心裡非常清楚，目前的姓氏並非原來名字的一環，「但它是我從事職業所用的姓氏，也是我孩子的姓氏，整件事都太荒唐了。」

貼文一出掀起討論，網友覺得每人都有決定個人姓氏的權利，進而指出「妳保留孩子的姓氏完全合理」、「換作是我，會讓前夫花錢先把孩子的姓氏，改回我婚前的姓氏後再考慮」、「看到新歡動用法律威脅，讓我也笑了」、「妳的姓氏與他們的婚姻無關。如果我是妳會留意新歡婚後如何對待妳的孩子。有些人在說完『我願意』後會露出真面目，這種瘋狂的行為就是一個警訊」、「妳與這個姓氏的聯繫不再是前夫，而是妳的孩子和職業」。

另外，該則貼文雖是2020年發布，但於近期再度引發熱議。根據《BBC》同年報導，美國約有70%的女子婚後會隨夫姓，而在2016年的英國更是達到90%，當中85%的女子年齡介於18歲至30歲之間，也使相關事件成為討論不下的話題之一。