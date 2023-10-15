美國海軍「艾森豪」號（USS Dwight D. Eisenhower，CVN 69）航母打擊群馳赴以色列外海

五角大廈宣布，正出動第2支艘航母「艾森豪」號（USS Dwight D. Eisenhower，CVN 69）打擊群前往東地中海，以支援已在當地的「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）超級航母打擊群。

綜合外電15日報導，就在以色列準備擴大攻擊加薩，以報復巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）血腥突襲之際，兩名美國官員說，美方戰艦沒打算加入以色列對加薩的軍事行動，而出動雙航母打擊群，目的在於威懾伊朗，還有德黑蘭撐腰的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）等組織。

原本「艾森豪」號航母打擊群要向美軍歐洲司令部（US European Command）報到，但如今已航向以色列附近海域。但1名官員說，目前還不清楚，一旦「艾森豪」號航母打擊群抵達，「福特」號還會在當地停留多久。而拜登政府已表明，「艾森豪」號航母打擊群馳赴中東，並不是要為了以色列參戰，而是要威懾真主黨等加入衝突。