以巴衝突持續延燒，中共中央政治局委員、外交部長王毅14日與沙烏地阿拉伯外交大臣費瑟（Faisal bin Farhan）通電話時指稱，以色列的行為已超越自衛範圍，各方應盡快回到談判桌上，推動巴勒斯坦問題重回「兩國方案」軌道，得到全面、公正、持久解決。

據大陸外交部消息，費瑟表示，沙烏地對當前以巴局勢發展深感憂慮，譴責一切襲擊平民的行為，反對以色列強行將迦薩民眾遷移至地區以外。當前有必要將人道主義物資盡快送到迦薩民眾手中。希望國際社會共同努力，避免衝突擴大到其他國家。

費瑟指出，沙方認為，如果不落實聯合國安理會相關決議，不建立獨立的巴勒斯坦國，巴勒斯坦問題就無法得到公正和持久解決。沙方願與中方一道，推動各方遵守國際人道法，保護平民免遭傷害，落實安理會關於巴勒斯坦問題的有關決議。

王毅表示，中方反對和譴責一切傷害平民的行為，因為這違反人類基本良知，違反國際法基本準則。以色列的行為已超越自衛範圍，應認真傾聽國際社會和聯合國祕書長的呼籲，停止對迦薩民眾的集體懲罰。各方都不應採取任何使事態升級的行動，而應盡快回到談判桌上來。

王毅指出，中方正和各方密集溝通，推動停火止戰。當務之急是全力保障平民安全，盡快打通人道救援通道，維護迦薩民眾基本需求。中方認為，對巴勒斯坦的歷史不公已延續了大半個世紀，不能再繼續下去了。所有愛好和平、主持公道的國家都應起而發聲，明確要求盡快落實「兩國方案」。

王毅強調，中方願與沙烏地等阿拉伯國家一道，繼續支持巴勒斯坦恢復民族權利的正義事業，推動巴勒斯坦問題重回「兩國方案」正確軌道，得到全面、公正、持久解決。