一名網友日前於臉書社團「野生蛇相」分享他拍照時意外與該蛇四目相對，看似超可愛的一張療癒照片，只看該蛇身色呈灰褐、蛇鱗光澤，從照片上看，小蛇圓圓的瞳孔裡還散發著清澈的懵懂，令一眾愛蛇人士忍不住驚呼：「他還看你 ，好可愛」！

原Po表示，他最近於住家隔壁的國中意外發現一條南蛇，並附文開心表示「認識我的人應該都知道我是蛇類絕緣體，上了無數次的山一條蛇都沒遇到，如今就在我家隔壁的國中拍到了，今年第一條，真的超開心」。

該貼文一經發佈，愛蛇民眾紛紛湧入留言：「他還看你 ，可愛」、「抬頭也太可愛」、「好可愛的南蛇喔」、「開獎」、「居然跟你相對看」；也有民眾指出依據照片，從黑唇鱗、高背脊、虎斑尾各處判斷，猜測其應為南蛇。

曾有愛蛇人士提醒民眾，如若野外遇蛇切勿慌張，只要別出聲或大動作驚擾，大多數情況下，蛇並不會主動傷人，期許能建立多數人的正確觀念，導正大眾對蛇類的視聽。