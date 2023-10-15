國民黨與民眾黨昨（14）日舉行藍白合「會前會」，雙方派出侯辦執行長金溥聰、柯辦總幹事黃珊珊對談，但於推出在野最強候選人的方式上，金主張民主初選，黃則擔憂會有不當動員，雙方未能達成共識。會後，黃珊珊回憶起新黨和民進黨當年在「民主初選」後經歷的慘痛往事。

針對「如何產生最強候選人」，民眾黨昨主張以5家民調平均數的結果決定，國民黨則提出，進行實名制投票式初選，得票高者出任藍白合總統候選人，另外，為防止綠營灌票，參加投票的民眾須親簽政治理念認同卡，才可以投票。

對此，黃珊珊今凌晨於臉書發文表示，她在1998年參加新黨的開放式初選、踏入政壇，然而，那場初選卻引發黨內分裂、人才流失，成了讓政黨形象重挫的「動員比賽」；她透露，昨天有當面告訴金溥聰這個慘痛經驗，此外，柯文哲競辦主任周榆修也提到，民進黨在1996年的總統大選，曾因黨內初選不當動員受到重傷。

黃珊珊所說的往事，是1998年立委和直轄市長選舉期間，新黨在創黨元老趙少康的提議下，開放20歲以上、具中華民國籍者進行初選投票，但因民眾投票意願低、投票所不多、投票時間僅4個小時等問題，導致這場民主初選成了「遊覽車動員」，部分參選人還陷入了極度劣勢的狀況；至於周榆修談及的，是民進黨在1996年總統大選時，以「民主初選」選出彭明敏搭配謝長廷的組合，但最後慘敗給國民黨。