鍾曉陽指出，若未做足夠的準備，導致在上市進程時遭遇被動的資訊披露問題，這將會對企業的形象產生負面影響。

PwC中國ESG可持續發展披露和管理諮詢合夥人胡牡丹表示，港交所在今年4月建議引入國際永續準則理事會氣候披露準則一致的新要求，這對大陸企業來說是一大挑戰，目前大陸很多企業在氣候披露的基礎相對薄弱。

PwC調查研究指出，多數樣本在針對港交所ESG相關指引的溫室氣體範圍3的排放數據以及轉向低碳經濟的轉型計畫等新提出的指標，披露程度仍有待提高。