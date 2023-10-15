鍾曉陽指出，若未做足夠的準備，導致在上市進程時遭遇被動的資訊披露問題，這將會對企業的形象產生負面影響。
PwC中國ESG可持續發展披露和管理諮詢合夥人胡牡丹表示，港交所在今年4月建議引入國際永續準則理事會氣候披露準則一致的新要求，這對大陸企業來說是一大挑戰，目前大陸很多企業在氣候披露的基礎相對薄弱。
PwC調查研究指出，多數樣本在針對港交所ESG相關指引的溫室氣體範圍3的排放數據以及轉向低碳經濟的轉型計畫等新提出的指標，披露程度仍有待提高。
當前ESG議題成為企業赴港上市的一大關卡，界面新聞報導，PwC中國ESG可持續戰略與運營主管合夥人鍾曉陽表示，看到很多沒有準備充足ESG資訊的案例，建議有意向赴港上市的公司，至少提前2～3年做好ESG的準備工作。
鍾曉陽指出，若未做足夠的準備，導致在上市進程時遭遇被動的資訊披露問題，這將會對企業的形象產生負面影響。
PwC中國ESG可持續發展披露和管理諮詢合夥人胡牡丹表示，港交所在今年4月建議引入國際永續準則理事會氣候披露準則一致的新要求，這對大陸企業來說是一大挑戰，目前大陸很多企業在氣候披露的基礎相對薄弱。
PwC調查研究指出，多數樣本在針對港交所ESG相關指引的溫室氣體範圍3的排放數據以及轉向低碳經濟的轉型計畫等新提出的指標，披露程度仍有待提高。
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