2023馬祖農村再生推動成果與特色物產快閃店活動第三場次，14日起在台北SOGO忠孝店登場，共慶馬祖好物的採購樂趣，現場更有滿500元即可獲得摸彩券一張，豐富的獎品，有機會獲得馬祖來回機票！

連江縣政府產業發展處表示，藉由快閃店形式介紹馬祖農村再生推動成果與特產，帶著「馬祖好物」的特產、馬不停蹄地巡迴在台灣的大小角落，希望藉此讓各地的民眾可以近距離了解馬祖在地原生生物特色，並將馬祖最道地的伴手禮帶回家。

自今日起至10月23日，快閃店將於台北SOGO忠孝店B2展售，延續馬祖農村再生推動成果出發，除了結合馬祖好物以及地區特色伴手禮，行銷農村產業的輔導成果並搭配在地產品的展售，同時也將馬祖最鮮美的「淡菜」帶至現場，讓民眾不用跑到產地也能享用美味。

連江縣政府產業發展處表示，由於快閃店地點鄰近捷運忠孝復興站，並為捷運轉運大站，進出人次每周50萬人次，必能將馬祖的優良好物商品介紹給更多的台北市民。

「馬祖好物」販售商品豐富多樣，如獲得農村好物認證特產、原生生物製作而成的產品，如辣淡菜花生、金銀花等新創產品，以及馬祖的風味零嘴、精釀啤酒等等，要讓民眾感受到最道地的美味與熱情。