蘇美惠（右二）一開始為了健康學習太極拳，沒想到得到許多意外收穫，她也鼓勵銀髮族一起來練拳養生。（蘇美惠提供／張毓翎台南傳真）

退休教師蘇美惠，3年前在朋友邀約下學習太極拳，其剛柔並濟的魅力，讓她深深著迷，不但發現更柔軟、更快樂的自己，打拳當下更常忘卻塵世煩憂，後來幾次比賽中結交不少同好，生活變得更多采多姿，2名小孫女耳濡目染久了也開始練太極拳，嬤孫感情更緊密，她鼓勵銀髮族一起來練太極拳養生。

一開始為了健康練拳的她，意外得到許多收穫，人生旅程愈來愈豐富、精彩；蘇美惠說，3年前正式開始學太極拳後，為了練膽更首次參加議長盃太極拳比賽，雖然未得名，但她沒有失去信心，同年再參加台灣世界盃太極拳賽拿到第6名，之後更連續2年獲全國港都盃太極38式太極拳的長青組冠軍，很開心。

蘇美惠說，她勇敢參加長青組太極拳比賽，前輩們大方分享拳經，都是練拳的養分，每學一次就增加一次的經驗和自信；從前年起開始，她陪著2名小孫女練拳，為生活增添不少樂趣，而且沒有壓力的打拳，更有養生的效果，讓進入老年階段的自己因練拳身心健康，是最大的收穫。

另提到養生祕訣，現年70歲的蘇美惠分享，吃當令的蔬菜水果、減少外食，另早餐吃得比較多，蛋白質的攝取上，蛋是必備，最愛吃小米南瓜加薑汁的小米粥，平時的飯是加薑汁或薑粉煮成，也喜歡熬煮薑湯喝，覺得疲憊就休息，每天早晚練「笑笑功」10次，吃得下，睡得著，笑得出來，就這樣一天過一天。