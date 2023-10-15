38歲韓國男星宋仲基今年1月二婚娶英國籍老婆凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders），並在6月生下兒子，升格當新手爸爸；近期他為宣傳電影《禍亂：地下秩序》獨自返韓，不過日前夫妻倆被捕捉到現身宋仲基小6歲妹妹宋瑟琪的婚禮。

宋仲基的妹妹宋瑟琪昨（14）日舉行婚禮，當天宋仲基一家全部出席，就連人在羅馬的老婆凱蒂也回韓會合，照片中可見宋仲基穿著黑色西裝，凱蒂則以千鳥格紋洋裝亮相，且值得注意的是，產後4個月的她，已瘦回原本的身材，看不出來已當媽，更有網友直呼「老婆更像明星」。

此外，夫妻倆的現場的互動，也成為了焦點，宋仲基體貼擁著凱蒂進入婚禮會場，看著凱蒂的眼神滿是愛溢，甜蜜指數爆表，讓網友直呼「好幸福」、「好登對」。

然而，當天婚禮上當宋父牽著女兒的手進場，將女兒託付給女婿後，宋仲基與大3歲的哥哥宋承基也上台擁抱新郎，妹妹相當感動，看得出三兄妹的感情相當深厚；據悉，宋仲基家三兄妹都是學霸，宋仲基畢業於成均館大學雙主修企館系及新聞系，哥哥則是北京大學中文碩士，至於妹妹去年才剛取得首爾大學醫學博士學位。