目擊者和巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）官員今天表示，逃往加薩走廊（Gaza Strip）南部的巴人，在以色列軍方表示安全無虞的「撤離路線」上遭空襲喪生。

法新社報導，哈瑪斯7日對以色列南部發動大規模突襲，促使以色列對長期封鎖的加薩走廊展開致命空襲和砲襲行動。

以色列軍方阿拉伯語發言人阿德雷（Avichay Adraee）昨天呼籲加薩民眾前往瓦第加薩（Wadi Gaza）以南地區，並說這是「為了你們的安全」。

阿德雷表示，在當地時間13日晚間8時（格林威治時間下午5時）之前，有一條安全「撤離路線」不會遭以色列部隊鎖定。

然而，哈瑪斯官員表示，8時期限前，往南行的民眾當中有許多人遇害。今天有一名目擊者告訴法新社說，「一輛載有數十個家庭的卡車，在瓦第加薩附近遭砲彈襲擊」。

法新社無法獨立核實這些死亡案例是否由以色列襲擊釀成。

根據哈瑪斯衛生部和政府媒體辦公室的官方聲明，撤往安全地區的平民中，昨天下午有數十人在至少3個地點遇害。

法新社可以證實，社群媒體上流傳的影片與目擊者聲稱昨天疑似在加薩走廊發生的事件吻合，但無法確定影片中所看到的爆炸是因以色列砲火而起。

以色列軍方尚未回覆法新社置評要求。

以色列總理辦公室發言人海恩瑞希（Tal Heinrich）今天告訴媒體說，以色列正「採取所有預防措施」避免平民喪生。

哈瑪斯官員今天發布聲明通報，「以色列屠殺和令人髮指的犯罪行為」造成「70名殉道者」和200名傷者，包括婦孺。

哈瑪斯官員表示，自7日爆發戰鬥以來，加薩至少有2215名巴勒斯坦人喪生，包括724名孩童。

以色列官員則說，同期間，以國境內有至少1300人喪生，且絕大多數發生在哈瑪斯上週的攻擊事件中。