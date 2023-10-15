上周三大法人再度攜手全數站在買方，外資回補411.06億元，投信連續第11週加碼24.25億元，自營商則中斷連12週賣超態勢、轉為買超18.36億元，三大法人合計買超453.67億元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，以巴衝突攪局使得美債避險需求增加，使得利率降低，加上市場仍以聯準會動向為優先參考，由於多位官員支持不再升息，美股連日收紅，台股上週也不跌反漲。隨著時間進入美國財報週，本週包括Netflix、特斯拉等財報將登場，而台股則是晶圓龍頭大廠法說將於週四舉辦，會中釋出的半導體庫存調整與科技業展望，將成為台股第四季的重要觀察指標。

孫傳恕說明，以戰爭演變為系統性伊斯蘭國家與以色列開戰機率低，目前美國明確表態支持以色列，伊朗也未明確表態，因此戰事擴大機率不高，預料台股表現仍視美國核心通膨走勢為主，惟須留意國際油價是否受地緣政治影響；不過整體而言，大盤在類股輪動之下突破季線反壓，搭配聯準會態度轉鴿；美債殖利率回檔，市場資金情緒轉趨樂觀。

在台積電部分，永豐投顧分析法說會關注重點為：(1)庫存去化及後續需求，尤其個別產品項目強弱有別，將影響電子次產業股價表現，庫存已回到正常水位產業，股價將有所撐，訂單仍在修正產業，股價將持續修正。(2)2023/2024年資本支出，考量AZ廠後續施工放緩，設備移入延後，預期2023年資本支出將低於先前展望。(3)先進製程進度、先進封裝產能規劃更新。(4)海外佈局對獲利影響性，(5)AI商機的量化等。

就題材上，安聯投信台股團隊表示，基本面與股價位階是現階段選股的參考點，年增率是否轉正值是一個簡單有效的選股指標。現階段，不同於前三季，科技業上游表現可望轉佳，主因庫存調整已進到尾聲，營收年增率有望轉為正值。另考量AI主題走強已久，籌碼面相對紊亂，基本面稍有不如預期勢將加大股價反應，建議逢低佈局主要CSP供應鏈業者是較好的作法。

就技術面，安聯投信台股團隊表示，目前台股已重回主要均線之上，就週線技術指標來看也有止跌回升訊號，市場動態有轉好跡象。