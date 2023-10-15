2024總統大選，國民黨與民眾黨昨（14）日舉行「藍白合」會前會，由侯辦執行長金溥聰與柯辦總幹事黃珊珊對談，針對推出在野最強候選人方式，金拋出比照國外的「民主初選」。對此，精神科名醫沈政男則點出最大問題，並直言此舉推出的候選人不見得最強。

針對「如何產生最強候選人」的方式，民眾黨昨主張以5家民調平均數的結果決定，國民黨則提出直接投票式初選，得票高者出任藍白合總統候選人。對此，沈政男昨在臉書提到，開放式民主初選20多年前在台灣曾用過，但後來因全民調出現才不用，而台灣是全世界最早也是至今唯一用全民調決定政黨候選人的國家，比起黨員投票或開放式投票更省時、省力且更準確。

「開放式初選的最大問題在於跟選舉投票結果到底關聯性如何，根本沒有經過實證」，沈政男直言，會去開放式初選投票的人，都較熱衷政治，但他們是不是整體選民的代表性抽樣，是個大問號。沈政男直言，若以開放式初選決定柯侯配或侯柯配，有可能挑出比較弱的候選人組合，因開放式初選是有嚴重抽樣偏誤的初選制度，「大部分選民關心但也不會太關心總統選舉，你要他們接電話可以，但不可能出門投初選票」。

沈政男直言，國民黨拋開放式初選，說穿了就是不想當副總統，而柯文哲為了台灣，可以考慮全民調與開放式初選一比一平均的方式，並全力動員支持者去投開放式初選，以年輕人支持柯的熱情不見得會輸。沈政男認為，若知道對方提出的要求不合理，依然願意接受，且卯起來打敗對方，讓對方心服口服，就叫政治家，若不幸輸了，人民也會就此認證他是政治家。