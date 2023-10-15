台中一名妙齡女子昨深夜搭公車，抵達總站後仍拒不下車，當時站內司機全部準備下班，但女子還是拒絕下車，還要求司機載她回家，由於舉動十分怪異，只好求警協助，警方查明後，才知該位女子持有身心障礙手冊，發現自己坐過頭，不知道從何回家，只好從白天坐到天黑，還天真地以為司機一定會送她回家，最後警方聯繫上女方母親後，才將其接回。

臺中市政府第四分局春社派出所警員賴彥良、陳宏霖晚間12時許接獲客運公司司機報案，稱一名女子靜靜地坐在公車座位上全程不發一語，加上公車已到總站，早已過了載客時間，女子怪異的舉動令司機十分困擾，遂報警請求協助；員警獲報到場了解，妙的是薛姓女子（85年次）對於自己家裡地址、電話、姓名均能清楚表達，唯獨不懂為何司機這次不能載他回家，並央求員警代為協助。

員警一面安撫薛女情緒，解釋司機都要下班了；一面嘗試聯繫薛女母親，這才得知薛女從南區下班後，本應坐公車就直接返家，而焦急地母親早已撥打無數通電話聯繫未果，因薛女領有身心障礙手冊，擔心女生深夜獨自在外遭遇危險。

正束手無策之際，就接到員警的來電，知道薛女安然無恙，十分感謝員警的良善與熱心留住薛女，雙方約定在警所接回。也從對話中知道原來薛女發現自己坐過頭，一時之間慌了手腳，但也不知道從何回家，就這樣傻傻地從白天坐到天黑，並天真地以為司機最後一定會送她回家，沒想到等到24小時不打烊的警察，因此有圓滿安全的結局。

第四分局分局長李建興表示，加強協尋失蹤人口，亦為社區警政之重要一環，落實中市警局長「73328警政策略」，加強獨居老人、家暴婦女、受虐兒童、單親家庭、身心障礙、少年事件、性侵案件、失蹤人口等為民服務工作，共同打造臺中宜居城市。