岡山警方7時許獲報，在梓官區中正路上某宮廟有民眾受到槍傷；警方到場後，現場遺留9顆彈殼，58歲蕭姓男子左手臂、腹部各有一處槍傷，已送醫救治，送醫時意識清楚。

高雄梓官蚵仔寮今（15）日上午7時許一家廟宇附近驚傳槍聲，岡山警方已經展開調查。（本報資料照片）

警方目前已鎖定涉案人車，展開查緝。至於案發狀況，仍須調查。