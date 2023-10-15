高雄梓官宮廟前爆槍擊 1人身中2槍送醫 09:402023/10/15 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄梓官蚵仔寮今（15）日上午7時許一家廟宇附近驚傳槍聲，岡山警方已經展開調查。（林瑞益翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 岡山警方7時許獲報，在梓官區中正路上某宮廟有民眾受到槍傷；警方到場後，現場遺留9顆彈殼，58歲蕭姓男子左手臂、腹部各有一處槍傷，已送醫救治，送醫時意識清楚。 高雄梓官蚵仔寮今（15）日上午7時許一家廟宇附近驚傳槍聲，岡山警方已經展開調查。（本報資料照片） 警方目前已鎖定涉案人車，展開查緝。至於案發狀況，仍須調查。 網瘋傳桃市警用機車「拍照開單一條龍」 警怒斥：網路謠言 男友偷拍公司正妹主管如廁！她見「半裸片」大義滅親揭發 香港最懸疑命案... 她被塞入Hello Kitty布偶 冤魂夢中討頭顱 #高雄 #梓官 #蚵仔寮 #槍聲 #槍傷 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄眷村傳屍臭！警急破門驚見獨居婦人陳屍屋內 10:502023/10/14 社會 高雄左楠立委選戰激鬥 藍營選將遭冒名檢舉潛艦弊案 12:162023/10/13 政治 高雄林皇宮結婚新企畫 新人坐古典馬車抵婚禮現場 19:142023/10/14 生活 穿越馬路闖紅燈遭賓士撞上 駕駛急煞躲不掉婦人全身傷送醫 19:222023/10/14 社會 史無前例遊艇時裝秀 「KFA高雄時尚大賞」10／15水上登場 11:292023/10/13 生活 藍白合會議登場 陳佩琪稱不知情 14:292023/10/14 政治 柯宇綸短片搭擋8歲小演員 用拍戲彌補無子心情 19:272023/10/14 娛樂 好市多又出包！吃「苦味」堅果餅乾狂吐 衛生局將驗黃麴毒素 17:302023/10/14 生活 高雄85大樓非法旅宿無視法令 市府祭鐵腕強制斷水電 12:032023/10/14 生活 不甘狂輸54萬！3嫌連搶高雄桌遊店 16:362023/10/13 社會 高雄阿美族豐年祭登場 780人齊聚花卉市場總頭目祈福揭幕 19:102023/10/14 寶島 理想混蛋高流6000張門票秒殺 團員睡夢中被Call醒 16:282023/10/14 娛樂 防疫遭飆罵怨沒尊嚴！高市8衛生所長爆離職潮 網喊：暖 20:182023/10/13 政治 高雄科技男帶人妻去摩鐵 搞大肚子逼墮胎還罵「為何沒吃事後藥」 19:052023/10/14 社會 高軟二期智科樓動工 陳建仁期許高雄成智慧科技園區典範 18:392023/10/14 生活 企排》上季女子組冠軍戰重演 這次高雄台電甜蜜復仇成功 18:242023/10/14 體育 高雄女未上班失聯 警追摩鐵「和男友慶生」這下尷尬了 10:242023/10/13 社會 亞運選手精銳盡出！全運會高雄代表隊授旗 陳其邁盼創55金佳績 19:592023/10/13 體育 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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