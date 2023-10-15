生涯絕大部分時間都擔任先發角色的「綠衫軍」塞爾提克後衛哈勒戴，如今卻可能面臨新球季開打後改任替補的命運嗎？根據《ESPN》記者洛伊15日爆料，當新球季開打後，哈勒戴很可能在塞爾提克擔任替補控衛，以便在塔圖休息下場時，帶給綠軍更多能量或火力。

「我不認為把哈勒戴擺在熱身賽替補陣容只是隨便擺擺，這陣容很可能在正規賽使用，」洛伊表示，「塞爾提克會在塔圖休息時，讓哈勒戴與傑倫布朗搭配替補，因為塔圖不在場上，塞爾提克表現始終是個問題，哈勒戴會在終結比賽時的陣容，但他替補能有更多能量。」

洛伊口中把哈勒戴擺在替補陣容的熱身賽，就是塞爾提克首場遭遇七六人的熱身賽，當時綠軍擺出懷特、傑倫布朗、塔圖、波爾金吉斯與荷福德的先發陣容，也讓哈勒戴改打替補，這場熱身賽綠軍114比106贏球，似乎也驗證洛伊說法，確實可能發現在哈勒戴身上。

只是向來習慣先發出擊的哈勒戴，被公鹿無情交易到拓荒者後，又被換到塞爾提克，如今33歲的他，心態或許也會出現改變，改打替補或許是不錯選擇，接著就看新球季開打後，到底塞爾提克總教練馬祖拉要把哈勒戴擺在先發還是替補位置了。