《命中注定我愛你》在2008年由陳喬恩及阮經天主演，當年創下偶像劇高收視率，而劇中男女主角一起飼養的馬爾濟斯「紀寶貝」也是劇中的亮點。未料，事隔15年後，昨（14日）導演陳銘章在社群網站上透露紀寶貝離世的消息。

昨（14日）導演陳銘章在微博曬出紀寶貝的照片，以及多年前抱著牠一起合照的照片，寫下：「今天上午《命中注定我愛你》裡面的可愛狗狗紀寶貝過世了。」更回憶起在2008年紀寶貝在拍攝《命中注定我愛你》時才1歲，今年已經16歲了，「算是喜喪吧，永遠想念你，紀寶貝。」

事實上，《命中注定我愛你》的紀寶貝，本名叫作「Miu Miu」，陳喬恩多年曾發文和紀寶貝的合照，透露當時的紀寶貝13歲，「牠的主人說牠是脾氣古怪的老傢伙，狗狗年紀大了都會變的古怪，因為什麼都看多了。」而阮經天看到後也分享這篇貼文，抱怨陳喬恩自己偷偷去看狗沒揪他。