美國男星威爾史密斯（Will Smith）在去年奧斯卡典禮上，因為不滿妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）遭到調侃，公然掌摑諧星克里斯洛克（Chris Rock），展現愛妻形象，但潔達在採訪片段中透露，當時她以為頒獎典禮打人是個小品後，再爆料兩人其實已分居7年，稱當時很意外威爾喊她「老婆」。

潔達蘋姬史密斯在今天播出的美國國家廣播公司新聞網（NBC News）專訪預告片段中指出，早在奧斯卡掌摑事件之前，她與丈夫早已分居多年，過著「完全不同的生活」，不過兩人仍維持法律上的婚姻關係，主持人問及為何選擇隱瞞分居消息，潔達蘋姬史密斯回答說，他們「只是還沒…準備好」，而且「我們仍在試圖弄清楚如何身處兩人之間的伴侶關係」。

潔達蘋姬史密斯也談到她的脫髮症，她的已故密友饒舌歌手圖帕克·沙庫爾 (Tupac Shakur)也同樣患有此症，兩人在青少年時期參與的表演藝術計畫中認識了彼此，她表示男方在20歲左右就開始掉髮。談到兩人之間的感情，潔達表示沙庫爾是她的靈魂伴侶，對彼此的感情是柏拉圖式的，並沒有「浪漫的化學反應」。