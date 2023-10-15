一名60多歲原本患有中度脂肪肝的女性患者，卻在1年後的回診檢查，竟被發現脂肪肝消失了。醫師仔細詢問下才知道，該病人運動量並沒有增加，反而只是少吃水果，就順利減掉10公斤，脂肪肝也跟著慢慢消失。醫師也提醒，脂肪肝除了會纖維化、發炎外，研究指出還跟失智症有關，不可不慎。

胃腸肝膽科醫師錢政弘在《健康2.0》提到，該名60多歲女性回診做超音波檢查，根據先前病歷顯示，對方患有中度脂肪肝。然而，在檢查過程中卻發現，脂肪肝竟消失了，讓他一度以為是照錯人。經詢問病人後，其確實在1年前有脂肪肝的問題，但這1年她瘦了10公斤，似乎讓脂肪肝也慢慢消失。

至於該名女性患者是如何瘦身的？錢政弘表示，對方說，其實運動量並沒有增加，關鍵是少吃水果。病人從原本1天可吃掉1整顆鳳梨，改成原本的2成份量，按此調整下，發現體重和體脂肪都逐漸下降，也使脂肪肝最後完全消失。

談及脂肪肝對身體的負面影響，錢政弘提醒，除了會纖維化、發炎外，還有1點很重要，即與失智症有關。他指出，瑞典針對2900位脂肪肝民眾做了5年的追蹤，結果發現，有脂肪肝的患者，會增加38％的失智症風險，若合併心血管疾病風險則會多1.5倍。美國醫學會雜誌研究也顯示，脂肪肝恐導致腦部老化、縮小，因此，千萬不能忽視脂肪肝的問題。