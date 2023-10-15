中市刑警大隊破獲假投資詐騙集團及水房，查獲設在宜蘭縣據點，今年4月、7月各發動搜索，警方荷槍實彈逮捕主嫌吳男等20人送辦。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

中市刑警大隊破獲假投資詐騙集團及水房，查獲設在宜蘭縣據點，今年4月、7月各發動搜索，警方荷槍實彈逮捕主嫌吳男等20人送辦。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

詐團網誘264人投資騙逾5億 警荷槍實彈攻堅畫面曝

中市吳男為首的假投資詐騙集團，在臉書或Line設「樁腳分享獲利經驗」、「公益講堂」等社群，透過話術吸引被害人投資，中市刑大獲報，根據金流層層追查，掌握設在宜蘭縣據點，今年4月及7月間各發動搜索，警荷槍實彈攻堅，逮捕吳等20人，經清查有264人被害、詐團洗錢金額高達5億6000多萬元，全案經檢方起訴。

中市刑大偵四隊獲線報，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，49歲吳男等人在臉書或Line設立群組詐騙投資，包括「LINE群組樁腳分享獲利經驗」群組，安排樁腳留言偽裝投資熱絡或已獲利等假象、話術吸引投資；「公益講堂」群組提供重新包裝的網路影片，轉載股票名師課程，整理飆股名單、上課講義等；「抽中股票」群組以新股申購、價差獲利，製造僧多粥少、幸運中籤的假象，要求儘速匯款。

此外，詐團並以「匯款指導」話術，向投資人宣稱綁定約定帳戶，不用臨櫃跑銀行匯款，以免錯失投資良機，事實上是藉以躲避銀行人員的關懷提問；若須臨櫃匯款，詐團提供匯款理由，強調被害人不得說出「投資」，以免影響股票投資佈局。

警方根據被害人的匯款金流層層追查，掌握詐團設在宜蘭縣蘇澳鎮的轉帳水房等據點，在今年4月、7月各發動搜索，警方荷槍實彈攻堅查獲，逮捕吳男及成員共20人，警方過濾清查發現，有高達264名被害人、詐團洗錢金額高達5億6000多萬元。

警方將吳及詐團成員20人移送檢方偵辦，吳等10人遭羈押，檢方在8月偵結起訴，吳目前仍然在押中。