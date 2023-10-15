秋冬病毒大爆發，小兒科醫師巫漢盟近日表示，一位媽媽帶著10個月大男嬰兩度來看診，說孩子反覆發燒、腹瀉持續5天，他檢查發現孩子原來是感染輪狀病毒，並指出嘔吐、發燒、嚴重腹瀉是輪狀病毒常見症狀，好發於6歲以下嬰幼兒，通常一周內可痊癒。

巫漢盟在臉書發文，門診中一位媽媽帶著10個月大的男嬰來看病，母子倆前幾天才來過，13日再度來看診，表示不小心把孩子的發燒塞劑塞了2倍的量，擔心會不會怎樣。巫漢盟看了孩子體溫有點偏低，但偶爾不小心放多一點發燒塞劑不至於有大礙，且孩子有立即來就診就能做適當處理。

巫漢盟指出，這名孩子感染輪狀病毒，反覆發燒、腹瀉，症狀已持續5天，目前治療輪狀病毒沒有特效藥，僅靠支持性療法，通常一周內可痊癒，於是開了緩解症狀的藥物希望孩子能盡快好起來。

巫漢盟表示，輪狀病毒是秋冬常見病毒，好發於6歲以下嬰幼兒，症狀為嘔吐、發燒、嚴重腹瀉，甚至出現水便，每年10月至隔年2月是輪狀病毒流行期，並建議生病時飲食要以易消化的均衡食物為主，如白飯、肉類、蔬菜、新鮮蔬果，避免過度調整飲食，也不要吃刺激性食物。平時須注意衛生清潔，清洗家中玩具避免病毒留存，另外孩子也可接種輪狀病毒疫苗提升保護力。