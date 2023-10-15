藍白合會前會昨（14）日在台北福華飯店舉行，但因各自堅持主張，在「如何選出在野最強侯選人」上，雙方並無共識。對此，媒體人黃揚明研判，藍營會主張民主初選，是因此方式對他們最有利，且能從不願整合的標籤中脫身，但他也直言，藍白合基本上已成了海市蜃樓。

黃揚明昨在臉書發文推測，國民黨不接受民調決勝，還提出民主初選的原因，是因為對自身的組織動員能量很有把握，若以此方案選出總統人選，總統參選人侯友宜勝出的機率，可穩居100％。

在黃揚明看來，國民黨會提出這樣的方式不意外，他們藉著這招不只可迫使柯陣營要在短時間內回應，還能讓自己從不願整合的標籤中金蟬脫殼，並把這個標籤改貼在柯陣營上。黃揚明也感嘆，事到如今，藍白合這個議題基本上已是海市蜃樓，「恭喜賴清德」。

對於黃揚明的看法，許多網友留言表示，「一個是科學抽樣調查，一個是比動員能力，本質完全不一樣」、「真是天才的想法」、「國民黨真的以為自己很強？既然很強，那還需要談合作嗎」、「簽認同卡就能排綠？國民黨會不會想得太簡單了」。