美國網球女將高芙（Coco Gauff）勇奪今年美國公開賽女單冠軍，成為網壇炙手可熱的新星。退役網球女將莎拉波娃（Maria Sharapova）公開批評美國人不重視網球，高芙在美網摘冠時獲得許多掌聲（莎娃也在場），但是美國球迷在很短的時間就忘得一乾二淨。

莎拉波娃在Bloomberg Live說：「高芙贏了美國公開賽，有多少人知道3個星期之後她在北京比賽？她打進準決賽結果輸了，我敢說99%的美國觀眾不知道她在北京打比賽，這就是現在我們面臨的問題。」美國選手湯米保羅（Tommy Paul）也說過：「美國人根本不在乎網球，我想在美國大概是第20名受歡迎的運動。」

儘管女網方面美國擁有史上最強的小威廉絲（Serena Williams），莎娃卻指出女網還是落後男網一大段距離，「這周在上海的男網賽事，冠軍獎金120萬美元，另一場在中國的女子賽事冠軍只有12萬美元，就算大滿貫是平等的，但還有其餘9個月的賽季並非如此，這個差距太離譜了。」

上海大師賽是男子千分大師賽，冠軍獎金126萬美元。女網先前因為彭帥事件導致WTA撤出大陸，直到今年才解禁，北京公開賽是男女合站（男子500，女子1000），女子冠軍獎金132萬美元。