製麵工廠員工使用AED電擊加CPR，成功救回同事一命。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

製麵工廠員工使用AED電擊加CPR，成功救回同事一命。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

製麵工廠員工使用AED電擊加CPR，成功救回同事一命。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

製麵工廠員工使用AED電擊加CPR，成功救回同事一命。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園一間製麵工廠59歲李姓員工，日前倒地昏迷失去生命徵象，一旁同事發現後，嚇得趕緊通報119並配合消防局救災救護指揮中心線上指導，進行心肺復甦術急救，幸好工廠有設置AED（自動體外心臟去顫器），同事依AED語音操作並於現場電擊1次，李男在救護人員到達前即恢復呼吸、心跳，經送醫救治後近日順利康復出院。

大林消防分隊救護人員接觸到李男後，立即評估其生命徵象，發現李男經同事第一時間立即CPR加AED並電擊1次，現場已恢復自主性呼吸及心跳，救護人員立即施作12導程心電圖，並判讀疑似為心肌梗塞，緊急後送至醫院搶救。

出勤的救護人員同時也是高級救護技術員張博盛說明，除了立即CPR外，幸好廠方有設置AED，可以第一時間由機器判讀是否要電擊，即使從未操作過的民眾，只要依AED圖文說明或語音提示皆可操作，經由及早CPR及電擊，可有效提高患者存活率。

大林消防分隊長黃章瑋表示，患者OHCA（到院前心肺功能停止）案件在救護人員抵達接手前，周遭親人或民眾是最快能伸出援手的關鍵角色，提升OHCA救活率的要訣，在於初期「三及」：及早呼救、及早CPR、及早電擊。

黃章瑋說，依據衛生福利部公布之「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」外，其他場所可依人流或員工人數評估自設AED，透過CPR＋AED將有助於提高OHCA救活率。