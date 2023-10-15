開車時超車要注意前方及兩側來車，但走路時千萬也別輕忽，過過前方路人時也要謹慎，一名送貨員過馬路時，突然想切到前面，卻不慎撞倒前方的陳姓女子，造成女方骨折。在刑事部分，檢察官認為陳女跌倒時，送貨員在前方，難認違反注意義務之處，予以不起訴。但陳女提告民事求償，法院認為送貨員「超人不當」，判賠償陳女29萬3999元。

根據判決書指出，鄭男於2021年8月27日，徒手搬貨物穿越基隆愛二路，但不慎自後方擦撞前方的陳女，導致陳重心不穩跌倒，造成左側股骨頸骨折。

事後女方提告傷害，但送貨員主張陳女走在他前面踩到他的腳，他是正常穿越馬路，並無過失。檢察官認同主張而不予起訴。

但陳女不服改告民事求償，法官勘驗畫面後發現，送貨員從陳女的左後側行走，手上拿有紙箱，似乎準備超過女方，月疑似撞到陳女，導致她重心不穩跌倒之，送貨員連忙將陳女攙扶起。

但法院認定，法院認為，送貨員因急於完成送貨，不願有絲毫的耽擱、停頓，乃往陳女站立之方向逐漸靠近，且未保持適當安全距離，導致陳女往前起步碰觸鄭男而重心不穩跌倒，鄭男「超人不當」過失，實屬明確。判處陳男賠償29萬3999元。仍可上訴。