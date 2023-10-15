新北市刑大聯手三峽警方於今年6月從鶯歌區某住處，查獲一包從國外郵寄回台的毒品，內藏7包共計重達2.4公斤的海洛因。警方調查指出，原來是人於國外的里長之子寄送毒品回台，並由其在台女友負責轉交至其母親，再偷偷藏放家中。新北地檢署日前依、持有毒品罪起訴該名蔡姓女子及其男友、母親二人。

根據起訴書，新北市刑大今年6月接獲線報，指稱鶯歌區某里長之子從國外郵寄毒品回台，並由在台蔡姓女友負責簽收取貨、轉交予男友母親，再偷藏毒品於家中。

今年6月8日，警方循線調查，當場從該里長住處的儲藏室內查扣7包海洛因，共計重達2459公克的國際包裹，黑市價值約有3000萬元。據了解，該名涉案里長之子，過去已涉犯多宗毒品案，後於2019年12月20日出境，逃亡路線經廣州至柬埔寨，現正由桃園地院、新北地院、新北地檢署發布通緝中。

新北檢方日前偵結，將蔡姓女子及其男友母親二人分別依運輸毒品、持有毒品罪嫌起訴。

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