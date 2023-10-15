藍白合會前會昨（14）日登場，雙方在最關鍵的「產生在野最強候選人」方式上未達成共識，國民黨主張開放式民主初選，但遭柯陣營質疑恐會有不當動員投票。國民黨總統候選人侯友宜今直言，開放式民主初選在民主國家行之有年，這是科學民主最直接的方式，而他們會拿出最大包容、體諒、善意，希望能藍白合。
侯友宜今出席新莊立委參選人蔣欣璋聯合競選總部成立大會時表示，開放式民主初選已經在美國、法國、南韓等民主國家實行多年，這是科學、民主最直接訴諸民意的方式。
至於柯陣營擔心這種方式可能會造成不當動員，侯友宜指出，這些方式已經在民主國家實施很多年，一定非常科學、穩定，他強調會拿出最大包容、體諒、善意，希望能藍白合。
對於昨日大造勢，侯友宜說，新北市民去了5萬人，給他及立委參選人滿滿鼓勵，他非常感動，尤其很多前輩好朋友大家齊聚一堂，而前高雄市長韓國瑜說了兩個小故事，強調好朋友之間不怕別人誤會，他說自己最怕的是失去了中華民國，尤其中華民國安全現階段受到威脅，而昨日的集結從新北出發，是讓台灣改變的勝利號角，新北一定要變成「新北好、台灣更好」的最重要力量。
而前立法院長王金平昨喊話郭台銘歸隊，侯和郭今都會到基隆，雙方是否安排見面？侯友宜未正面回應，僅表示王金平非常關心這次總統立委選舉，無時無刻都在凝聚所有向心力，期待大家團結在一起，一起面對這場艱困選戰。
此外，台中市民期盼捷運藍線多年，但計畫仍卡在行政院待核定，民進黨總統參選人賴清德昨稱，台中市府將路線站點改到有力人士家附近。侯友宜認為，台中捷運藍線在林佳龍擔任市長時，引起很多爭議，盧秀燕上任後，把路線重新調整，讓捷運線符合人民期待。
侯友宜痛批，「賴清德你都散播不實謠言，如果你不想蓋，你就說一聲！」他並允諾若當選總統，上任後會立即啟動核定台中捷運藍線，讓台中市民有快速便捷的交通工具。
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