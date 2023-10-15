國民黨總統參選人侯友宜今出席新莊立委參選人蔣欣璋聯合競選總部成立大會。（張薷攝）

藍白合會前會昨（14）日登場，雙方在最關鍵的「產生在野最強候選人」方式上未達成共識，國民黨主張開放式民主初選，但遭柯陣營質疑恐會有不當動員投票。國民黨總統候選人侯友宜今直言，開放式民主初選在民主國家行之有年，這是科學民主最直接的方式，而他們會拿出最大包容、體諒、善意，希望能藍白合。

侯友宜今出席新莊立委參選人蔣欣璋聯合競選總部成立大會時表示，開放式民主初選已經在美國、法國、南韓等民主國家實行多年，這是科學、民主最直接訴諸民意的方式。

至於柯陣營擔心這種方式可能會造成不當動員，侯友宜指出，這些方式已經在民主國家實施很多年，一定非常科學、穩定，他強調會拿出最大包容、體諒、善意，希望能藍白合。

對於昨日大造勢，侯友宜說，新北市民去了5萬人，給他及立委參選人滿滿鼓勵，他非常感動，尤其很多前輩好朋友大家齊聚一堂，而前高雄市長韓國瑜說了兩個小故事，強調好朋友之間不怕別人誤會，他說自己最怕的是失去了中華民國，尤其中華民國安全現階段受到威脅，而昨日的集結從新北出發，是讓台灣改變的勝利號角，新北一定要變成「新北好、台灣更好」的最重要力量。

而前立法院長王金平昨喊話郭台銘歸隊，侯和郭今都會到基隆，雙方是否安排見面？侯友宜未正面回應，僅表示王金平非常關心這次總統立委選舉，無時無刻都在凝聚所有向心力，期待大家團結在一起，一起面對這場艱困選戰。

此外，台中市民期盼捷運藍線多年，但計畫仍卡在行政院待核定，民進黨總統參選人賴清德昨稱，台中市府將路線站點改到有力人士家附近。侯友宜認為，台中捷運藍線在林佳龍擔任市長時，引起很多爭議，盧秀燕上任後，把路線重新調整，讓捷運線符合人民期待。

侯友宜痛批，「賴清德你都散播不實謠言，如果你不想蓋，你就說一聲！」他並允諾若當選總統，上任後會立即啟動核定台中捷運藍線，讓台中市民有快速便捷的交通工具。