近日，俄羅斯總統普丁在莫斯科接受大陸央視《高端訪談》專訪時表示，共建一帶一路倡議與俄羅斯關於發展歐亞經濟聯盟的設想完全契合，參與國將實現互惠互利。他並形容，中國國家主席習近平不是根據一時一勢來做決定的領導人，他會對形勢進行分析評估，著眼未來作出長遠考慮。

普丁表示，十年前，習近平提出共建一帶一路倡議。他認為該倡議恰逢其時，並取得積極進展，因為該倡議旨在匯聚各國之力，實現共同發展的目標。該倡議是很好的，正確的頂層設計，倡議還在發展落實中。

普丁指出，他看到有些人將其視為中國征服別人的企圖，但事實並非如此。他看到的是合作的願望，所以歡迎習近平的這一倡議，願與中國一道共同努力，推進該倡議的實施。普丁提及，俄羅斯自身關於發展歐亞經濟聯盟的設想，例如，建設大歐亞，這些與中國的一帶一路倡議是完全契合的。

普丁也說，在他看來，中方所提出的合作理念主要優勢在於，在合作框架內，沒有人把任何東西強加給他人。所有工作都是在探索，不僅是尋求可接受的解決方案，也尋找各方為實現共同目標都可以接受的項目和方法。

普丁稱，中國與其他國家交往的獨特之處，沒有一方強加於另一方，沒有強迫，而是提供機會；而且即便出現困難，也總能積極找到解決方案。在他看來，這就是習近平提出的共建一帶一路倡議與一些帶有殖民主義色彩的國家所推行的其他項目的區別。

最近金磚國家合作機制迎來擴員，從原來的5個國家增加到11個國家。普丁對此指出，多極世界是自主產生的，這得益於很多國家尤其是中國的潛力的增強。「誰都不想成為另一個國家的附庸，所有人都想要平等的關係。」也能夠看到，如果加入金磚，那麼在擴員和加強機制、鞏固國家間關係的框架下，能夠共同努力，加快實現構建多極化世界的目標。

此外，與習近平會面40多次的普丁形容，習近平是世界公認的領導者之一，他不是根據一時一勢來做決定的領導人，他會對形勢進行分析評估，著眼未來作出長遠考慮。習近平是一個堅定、冷靜、務實和可靠的夥伴，「只要我們達成一致意見，我們就能確保雙方都遵守協議」。