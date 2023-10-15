丹麥承諾要提供烏克蘭F-16戰機

就在中方給甜頭，要賣和巴基斯坦合製的JF-17「雷電」戰機（Joint Fighter-17 Thunder），也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機給阿根廷之際，美國國務院已緊急批准讓丹麥出售阿根廷F-16戰機。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）14日報導，如今究竟要買哪款戰機，以填補2015年16架達梭航太（Dassault Aviation）「幻象3型」（Mirage III）戰機退役後留下的戰力空白，就看阿根廷了。據阿根廷新聞媒體說，這是「華盛頓直接與中國競爭，富有龐大地緣政治影響力的行動」。

而美國國務院已同意，讓丹麥轉交24架洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F-16戰機給阿根廷。原本丹麥要把這些F-16戰機轉交飽受戰爭侵擾的烏克蘭，今年8月也開始訓練烏國飛行員和技術專家，但如今基輔能接收幾架F-16，將取決於阿根廷是否接受相關提案。

美國國務院已積極因應中國提供布宜諾斯艾利斯JF-17戰機的提議，空軍中校卡內斯科（Thomas Kanewske）說，向阿根廷提供的 F-16包括 AIM-120 先進中程空對空飛彈（AMRAAM），還有AIM-9 空對空飛彈等，美國空軍主要使用的兩款空對空飛彈。

Today @StateDeptPM’s Mira Resnick 🇺🇸 delivered a letter to @JorArguello approving the transfer of F-16 aircraft from Denmark 🇩🇰 to 🇦🇷Argentina. The transfer reaffirms our close defense ties and steadfast support for Argentina’s air force modernization efforts. pic.twitter.com/ia4D92An40 — Political-Military Affairs, US Dept of State (@StateDeptPM) October 11, 2023

據阿根廷《國家報》（La Nacion）說，國防部將評估美國和丹麥的提案，而中國和印度也可望同時提案。其中北京的提案在財務上較具吸引力，而且「限制」較少。據說北京將先提供阿根廷1批15架戰機，並可能再提供兩批，而「梟龍要比1970年代首飛的F-16戰機現代化。

就在傳出，由於發動機問題，導致緬甸空軍的JF-17機隊停飛之際，北京提供了裝備中方發動機的新版JF-17。而巴基斯坦、緬甸和奈及利亞的JF-17所裝備的，都是俄製發動機。此外，《國家報》引述軍方消息人士的話說，北京提供阿根廷的都是新版戰機，同時中方還會提供幾乎沒有限制的完整武器和感測器套件。