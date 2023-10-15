台鐵局長杜微(左)昨日赴高屏地區視察列車運轉情況(台鐵提供／簡立欣台北傳真)

台鐵今（15）日宣布將重新檢討列車系統及班表，調整運能，包括東線中長途、西線中途(北=中=高)、及各都會區內的短途疏運等，都將納入整體評估。台鐵運務處長劉雙火表示，主要調整方向是盡量把東部幹線換成較大容量的E3000型；過去跑東部的普悠瑪、太魯閣號列車，就用來跑西部增加的直達車。

台鐵表示，迎合疫後民眾搭乘大眾運輸的習慣變化，將重新檢討列車系統及班表，調整安排運能，開行最適當的列車吸引旅客搭乘，提升服務品質。

由於台鐵兼負短、中、長途輸運任務，所以列車運轉系統必須均衡，包括東線中長途、西線中途(北=中=高)、及各都會區內的短途疏運等，都將納入整體評估。

所謂「調整」運能是指「增加」運能嗎？劉雙火表示，增加是一定會的，雖然還沒有仔細算過，但主要是把東部原本用較小編組的列車，盡量換成E3000型、500多個座位的編組；另外西部需要比較快的直達車，就把原本跑東部的普悠瑪號、太魯閣號，拿到西部跑直達車。目前會朝這個方向去做。

普悠瑪號、太魯閣號都是8節車廂、現行座位數約385個，EMU3000型則是12節車廂 、座位數538個，多了4成座位。

1至8月，新左營=高雄=鳳山區段各簡易站的上車人數，較去年增加38.5％，其中和高雄輕軌共站的鼓山站，增幅更達66.3％，加上台鐵TPASS廣受歡迎，這些車站的停靠班次，尤其在通勤尖峰時段，應該調整增加。他並宣布台鐵將於10月28日在潮州車輛基地舉辦E500新車見面會。

劉雙火表示，高雄都是以區間快車為主，但是沒有停靠高雄地下化車站，而現在高雄地下化車站增加很多旅客量，所以未來會增加區間快車停靠上下車較多的車站。且因為只是增加停靠，不是加開，所以不太會影響到運務人力。反倒是西部幹線直達車加開，才會比較影響人力。

劉雙火指出，高屏地區列車密度太高了，像西幹線走到潮州，南迴線從新左營開始走，加上新左營區間快到屏東的接駁列車，這一段的列車密度路線容量已經飽和，要再塞更多車已經塞不下去，所以必須做一些調整，把區間快在某些車站增加停靠。