67歲資深女星陳美鳳因美貌與身材保養得宜，有著「全台最美歐巴桑」稱號，出道超過40年的她一直保持凹凸有致的體態，讓許多人相當佩服。她曾有過一段婚姻，離婚7年至今膝下無子，而她昨(14)日突曬出抱著女嬰的照片，網友誤以為好事近了並恭喜她，她也吐露真相。

陳美鳳47歲時，與與過兩段婚姻的初戀男友徐福慶（David）結婚，兩人曾積極求子，看過婦產科及試過許多方法，可惜苦無成果，她在婚後把對方與前妻生的一對子女視如己出。豈料，卻被陳美鳳發現男方與同事用手機傳情、搞曖昧。2012年，陳美鳳與David打離婚官司，前前後後飛美國5次打官司，最後付了一筆6千萬和解金拿回房子，才順利恢復單身。

陳美鳳如今享受單身生活，鮮少傳出緋聞，不過她卻在14日時突然曬出抱著女嬰照片，原來陳美鳳慶賀經紀公司工作的同事夫妻生下女兒，開心抱起女嬰合照，取作「小紅荳」，她看著寶寶可愛的臉龐忍不住直呼：「小紅荳大眼睛好美好可愛唷」，也祝福孩子健康快樂的長大。許多網友看到照片後也被寶寶萌翻，紛紛給予祝福寶寶平安長大。

陳美鳳抱著同事的寶寶。(圖/陳美鳳 臉書)

雖然陳美鳳過去的感情經驗有些坎坷，但依舊沒有放棄希望。日前她曾透露，幸福的定義沒有標準答案，她樂於跟親友相伴，但身為女人，「心靈上當然有點期待，一份成熟珍貴的愛情」，想要的感情很簡單，就是有著相處的默契，能歲月靜好過日子，「幸福仍然是值得等待」。