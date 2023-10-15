國民黨總統參選人侯友宜首場萬人造勢昨（14）日登場，前高雄市長韓國瑜也出席力挺，並透露很多人誤會侯對他的選舉沒有關心，「但這是錯的」，呼籲大家把對他的愛，轉移到侯身上。侯友宜表示，韓國瑜這番話給了他溫暖與鼓勵，並強調他不怕別人誤會，只怕中華民國與全體人民的安全遇到挑戰。

韓國瑜昨出席侯友宜造勢場時提到，很多人誤會侯對他的選舉沒有關心，但這是錯的，並透露當他選總統時，侯曾向他說「你要我做什麼，直接交代」，且當他被罷免時，侯是第一個致電關心的人。韓國瑜直言，侯友宜的黑鍋背得很大，希望大家去除對侯的誤會，並感性喊話，「請把對我的愛，轉移到侯友宜身上」。

對此，侯友宜昨在臉書表示，韓國瑜這番心底話，給了他滿滿的溫暖與鼓勵。侯友宜強調，他不怕別人誤會，只害怕一件事，就是中華民國與全體人民的安全遇到挑戰，台灣已經站在命運的紅綠燈前，一邊是戰爭、一邊是和平，就看大家的選擇，一定要讓民進黨看見人民的力量，「做不好就下台」。

針對昨晚的造勢場湧入逾5萬人力挺，侯友宜也表示，他們揮舞著青天白日滿地紅的國旗，展現熱愛中華民國、守護台灣這片土地的決心，2024這場選舉，不是為了一黨一派或是個人，而是決定2300萬台灣人民命運、台灣前途的保衛戰。