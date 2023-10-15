《黑暗的光景》導演洪儀庭。 （OXYM劇團提供）

舞台劇《黑暗的光景》希望讓觀眾找回簡單的快樂。 （OXYM劇團提供）

舞台劇《黑暗的光景》希望讓觀眾找回簡單的快樂。 （OXYM劇團提供）

由旅法劇場女導演洪儀庭率領的OXYM劇團，將於今年12月21日到12月24日，在牯嶺街小劇場推出新劇《黑暗的光景》，該劇取材於導演洪儀庭的兒時經歷，她表示：「我希望觀眾閉上眼睛，來欣賞這齣戲。」

洪儀庭回憶，幾年前從法國回台灣度假的時候，意外看到小時候2、3歲時的錄影帶，「我看到2歲多的自己，手上拿著一球紅色塑膠線，開心地跑來跑去，突然想到，自己長大後，不曾為了很簡單的東西而這麼快樂。」因此，她決定把這份感動，藉由 《黑暗的光景》帶給觀眾，希望大家慢慢找回小時候，敏銳感知的狀態，重新體認，只要忠於自己的感受，不需要太多複雜的東西，就能獲得簡單的快樂。

洪儀庭坦承，有一次在法國欣賞劇場大師克勞德．雷吉的作品，沒有絢麗的聲光效果，只有演員在舞台上，緩慢的朗讀詩句，她看完那齣戲之後，回到家，覺得生活瑣事不再煩躁，許多生活點滴變得有趣，於是，啟發了她想做《黑暗的光景》這部戲。

法國劇場導演馬修霍特，盛讚洪儀庭的作品，充滿神秘獨特的感官體驗，並且把她與庫柏力克、大衛林區，相提並論；洪儀庭謙虛表示， 自己無法跟這兩位大師相提並論，她只希望觀眾看這部戲的時候，能夠重現小時候的腦內風景，因此這次兩位演員田孝慈、楊智淳，在戲裡面抽象的舞蹈表演，是洪儀庭跟演員用一連串「聯覺」實驗，創造出來的。在排練時，洪儀庭給兩位演員聽音樂，讓她們用直覺去畫畫， 用身體去詮釋，希望在資訊科技發展太快的現代， 讓觀眾重新尋求內在靈性的發展，強迫自己靜下心來，審視自己想要的是什麼。

洪儀庭表示，有趣的是，田孝慈是名舞者，她在《黑暗的光景》中，難得演戲；而演員出身的楊智淳卻在戲裡有大量的舞蹈，沒想到兩位首次合作的演員，默契甚佳，契合程度破表。

《黑暗的光景》是洪儀庭從法國回台灣後，首次用OXYM劇團名義正式發表的作品，她表示，這次牯嶺街小劇場的場地，將為觀眾帶來更為個人的私密體驗，每場座位不超過70人，僅演出5場，座位有限，請觀眾把握機會。