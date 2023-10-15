新北市1名70歲的周姓婦人日前和朋友在家打麻將，沒想到因為聽牌太緊張導致休克。而高雄市阮綜合醫院也曾收治過1名病患，因為妻子抓到老公外遇，產生爭執後突然休克倒地，送到急診救治後發現是「心碎症候群」，所幸經救治後無大礙。心臟內科主任林韋承表示，只要病患在情緒激動下，交感神經過度反應，就會產生急性心肌病變，而這類症候群好發於更年期中及後的婦女，因此此族群應避免情緒過於激動。

57歲的林姓婦人發現自己的丈夫在外面有小三，且經過多日跟監後罪證確鑿，於是選在某一天向老公攤牌，沒想到老公不僅死不承認，更怪罪是林婦更年期疑神疑鬼，2人爭執不休，沒想到林婦正準備走出家門時卻突然昏倒及休克，丈夫見到此狀以為是心肌梗塞，馬上開車送到阮綜合醫院急診。

經林韋丞透過心臟超音波檢查後，發現林婦的心臟呈現章魚頭的壺型形狀，且血管檢查沒有異常，因此研判林婦非心肌梗塞，而是所謂的「心碎症候群」急性病變所引起的急性休克。

林韋承表示，其實心碎症候群的案例不少見，只要病患在情緒激動下，交感神經過度反應，就會產生急性心肌病變，心臟會形成像章魚頭型的壺形形狀。而這種症候群好發在年紀為停經後的中年婦女或是更年期中、後的婦女。

林韋丞說明，若是患者發現自己在情緒激動下有強烈的心臟疼痛、呼吸困難，就要盡速就醫，使用支持性療法治療，維持生命徵象、血壓、呼吸順暢等，避免因休克太久而回天乏術。

林韋丞也說，由於「心碎症候群」的個案都會有急性胸痛、心電圖有變化等與心肌梗塞相同的症狀，因此臨床醫師常會誤以為是心肌梗塞，然後做心導管治療，但其實只要患者血管檢查沒有異狀，多數都是心碎症候群引起的。