Kehlani shows support to Palestine on Instagram and calls out those being silent:



“To my peers and people that are in the spaces I’m in, what the f*ck is wrong with y’all? You’re being silent for the sake of money and business… there’s an insane amount of unchecked privilege” pic.twitter.com/ODdidVo0cA — Pop Base (@PopBase) October 13, 2023

獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）去年引爆反猶風波，一度鬧得灰頭土臉，如今以色列、巴勒斯坦再爆武裝衝突，厄文的立場不問可知，他的前女友凱拉尼（Singer Kehlani）更是公開聲援巴勒斯坦。凱拉尼在她的IG限動質問：「那些跟我同輩或是相同背景的人，你們天殺的怎麼不出聲？你們的憤怒和人性何在，還是你只把這留給某一部分的人？」

凱拉尼譴責以色列在進攻加薩時造成超過400名孩童喪生，嚴厲批評那些看見孩童被殺卻沒有被激起義憤的人，她認為大眾沉默包庇以色列的行為「令人作嘔」。

2014年加薩以巴衝突，以色列軍隊造成巴勒斯坦超過2000人喪生，其中500人是孩童。美國《時代雜誌》報導一些社運左派人士公開表達同情巴勒斯坦，特別是BLM（黑人民權團體）當年就有支持巴勒斯坦的傾向，此次更有BLM人士在Ｘ平台張貼巴勒斯坦的旗幟。身為黑人又是猶太人的退役球員史陶德邁爾（Amar'e Stoudemire）對此怒不可遏，公開怒罵那些沒有聲援以色列的BLM人士。

《時代雜誌》指出，美國的反猶事件去年達到1979年追蹤以來的最高峰，這些還不包含批評以色列的言論（屬於言論自由而不是反猶）。他們分析網路世代的年輕人未必熟悉上一代歷史，眼見更多的是巴勒斯坦人民流離失所，加上掌握金錢和權力的美國右派向以色列靠攏，逐漸把左派進步人士推向巴勒斯坦一派。