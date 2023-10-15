藍白合首場幕僚會議日前登場，雙方對於用民調決定參選人部分沒共識，國民黨主張開放式民主初選，遭柯文哲競選辦公室發言人陳智菡大酸，當初鴻海創辦人郭台銘跟新北市長侯友宜初選時，怎麼就不用？國民黨主席朱立倫強調，黨內跟政黨聯盟不一樣，黨內標準就是民調、幹部評鑑、黨員投票，這個開放式初選比較常用在政黨聯盟。

朱立倫今出席新莊立委參選人蔣欣璋聯合競選總部成立大會受訪時表示，相信不管金溥聰執行長或黃珊珊總幹事都得到大家授權，希望不斷堆疊善意，一項一項達成共識，昨天看到有非常多共同事項都同意，「大家都有很多大同，當然有一些小異，小異就繼續溝通」。

朱立倫指出，民主開放式初選在西方國家真的是很普遍，尤其在政黨聯盟國家包括像法國最常啟用，呼籲大家一起討論，他認為，不是誰講的一定是對的，總是要共同討論，最後形成完整共識。至於郭台銘為何不用此方式？朱立倫說，黨內跟政黨聯盟不一樣，黨內標準就是民調、幹部評鑑、黨員投票，這個開放式初選比較常用在政黨聯盟。

對於韓國瑜是否接任黨副主席？朱立倫強調，昨天非常感謝韓國瑜，說把對韓的愛轉到侯友宜身上，大家都以大我為主，大家都是來犧牲奉獻承擔，不要有任何挑撥離間，也不要試圖搞破壞，「我也要拜託韓國瑜在接下來幾場造勢活動中，能發揮他的魅力，爭取更多支持。」