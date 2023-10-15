骨質疏鬆是老化最常見的病症之一，很多人都會藉由補鈣來預防它發生，但要留意吃錯飲食，恐讓補鈣做白工。敏盛綜合醫院副院長江坤俊表示，很多人補鈣片，骨頭密度卻未有相對提升，可能是吃了2種NG食物，即高鈉和高磷飲食，吃越多鈣質流失越多，不可不慎。另外，他也提到，想補鈣不一定要靠鈣片，許多天然食物也都含有豐富的鈣質，例如起司、牛奶、豆製品、深綠色蔬菜等。

江坤俊在《江P醫件事》表示，大家都很怕三高，50歲以上高血壓的盛行率是25％，但骨質疏鬆盛行率更高，停經後的婦女骨鬆高達38％。除此，骨鬆跌倒時易造成骨折，他指出，若為65歲以上長者，骨折處又不幸發生在髖部，1年死亡率高達30％，已接近乳癌第3期死亡率，也因此骨鬆議題受到更多重視。

談及很多人會藉由吃鈣片來補鈣，卻發現骨密度沒有上升，江坤俊說明，補鈣最怕2種NG食物，其一是吃太鹹的食物，研究發現，只要吃太鹹，血液裡面的鈉就會太高，而鈉會從腎臟裡面排出去，過程中也會把鈣給排掉，所以一旦攝取太多鈉，鈣質就會跟著流失。他特別提醒，如調味料、沙茶醬、烏醋、火鍋料、火鍋湯等，都是隱藏版的高鈉食物。

另一種是高磷食物，江坤俊表示，其含有很多的磷酸根，和鈣結合在一起就會變成磷酸鈣。磷酸鈣會沉澱，進而使小腸無法吸收鈣質，就會隨著糞便排泄掉。因此若飲食中出現高磷食物，鈣質是沒有辦法被吸收的。他提到，日常食物裡，包含碳酸飲料、加工食品如香腸、臘肉等，都屬於高磷食物。

江坤俊補充，有很多天然食物都含有高鈣，不一定要靠吃鈣片來補鈣，像是起司、牛奶、豆製品、深綠色蔬菜如青江菜、地瓜葉、菠菜等，只要謹記，不要搭配高鈉和高磷飲食，基本上就能擺脫骨質疏鬆的威脅。