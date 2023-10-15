時序進入秋冬，又到了洗衣服曬不乾的時候，一名網友最近考慮換滾筒洗衣機，猶豫要買洗烘脫一體的，還是滾筒洗衣機搭配烘衣機，問題一出，吸引許多過來人回應，表示洗衣機、烘衣機分開買，邊洗邊烘才有效率，尤其是換季要洗很多批的時候更好用。

原PO日前在論壇Mobile01發文，考慮換滾筒式洗衣機，猶豫要買洗脫烘一體，還是另外買烘衣機，然後上下堆疊，但又怕衣服洗完後放到忘記拿去烘衣。

貼文PO出後，引起許多網友分享自身使用經驗，「堆疊式的1票，洗完搬去烘衣機只是習慣問題，邊洗邊烘才有效率」、「如果你不會忘記把濕衣服移到烘衣機的話，當然是分開來效率更好，尤其是換季，一次要洗很多批的時候」、「衣服多還是買19kg不會後悔，13kg比較小，得要分批洗多次」。

但也有過來人不推滾筒洗衣機，換回直立式的，「我是滾筒轉直立，再配一台烘衣機，滾筒缺點真的多，發霉、難拆洗等」、「之前滾筒不斷發霉還發出惡臭，維護實在太麻煩」，還指出「把買滾筒洗衣機的錢省下來，拿去買台美式的瓦斯型乾衣機，才是最有感的。」