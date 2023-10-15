總部在英國的敘利亞人權瞭望台組織表示，以色列今天在敘利亞政府控制的阿勒坡鎖定機場進行空襲，造成5人受傷。數天前，以色列也曾對阿勒坡和大馬士革的機場發動類似空襲。

「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）負責人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）向法新社表示，空襲的方向「來自海上」，但他未說明5名傷者是否為平民。

敘利亞國防部同樣證實了這起攻擊事件，發布聲明表示，「晚上11時35分左右…以色列敵軍從地中海方向發動空襲…目標是阿勒坡國際機場，損壞了機場導致營運中止。」

敘利亞國防部痛斥以色列，稱這次攻擊行動「坐實以色列占領的犯罪手段」，並指控以國對「巴勒斯坦人民犯下罪行」。

12日時，以色列的空襲行動導致敘利亞大馬士革（Damascus）和阿勒坡（Aleppo）兩大機場癱瘓，是巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）一周前襲擊以色列、引發激烈戰鬥以來的首次此類攻擊事件。

在敘國境內擁有廣大消息網絡的「敘利亞人權瞭望台組織」表示，今天，阿勒坡恢復營運沒幾個小時就因再度遭以色列空襲而癱瘓。

以色列軍方表示，以軍是在戈蘭高地（Golan Heights）遭到敘利亞火箭彈攻擊並引發警報後發動反擊。

敘利亞人權瞭望台組織則表示，以軍這次行動是在報復與真主黨（Hezbollah）合作的巴勒斯坦派系，從敘利亞南部朝戈蘭高地發射火箭。

敘利亞2011年爆發內戰，迄今超過10年未停歇，期間以色列對這個北方鄰國發動數百次空襲，主要鎖定有伊朗撐腰的軍隊和黎巴嫩真主黨戰士，同時鎖定敘國政府軍據點。

以色列很少就對敘利亞的個別空襲事件發表評論，但一再表示不會允許區域宿敵，也就是支持敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）政府的伊朗，擴大其在敘利亞的影響力。

路透社引述消息人士指出，以色列對敘國機場的襲擊目的就是打斷伊朗對敘利亞的補給線。