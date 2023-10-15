嘉義市蘭潭國中參加「Maker Faire Tokyo 2023」創客博覽會，展出多件科研作品，吸引參展民眾目光。（蘭潭國中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市蘭潭國中參加「Maker Faire Tokyo 2023」創客博覽會，是台灣唯一代表隊。（蘭潭國中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市蘭潭國中參加「Maker Faire Tokyo 2023」創客博覽會，是台灣唯一代表隊。（蘭潭國中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「巨獸二代」吸引他國創客目光和好奇。（蘭潭國中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「巨獸二代」吸引他國創客目光和好奇，連小朋友都排隊體驗。（蘭潭國中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市蘭潭國中在國教署、嘉義市政府教育處支持下成立蘭潭科技中心，大力推廣「動手FUN心玩科技」教育理念，今年蘭潭國中代表台灣，成唯一一支參加日本東京「Maker Faire Tokyo 2023」創客博覽會的台灣隊，師生合力創作的「巨獸二代」吸引他國創客目光和好奇，巨獸上的國旗更是顯眼，充分展現台灣青少創客的潛力無窮。

蘭潭國中校方指出，Maker Faire Tokyo是全世界生活科技領域等級最高的展覽，14日、15日正在展出，而學校能代表台灣出席，就是要展現學校的研發實力和創意無限，而展出的科研作品中，最受矚目的就是老師楊元彰與學生合作創作的「巨獸二代」。

校方表示，這項作品的概念和製作過程都極具意義，舊校舍遺留下壞掉的桌椅經過師生巧手，從垃圾變身創意原材料，師生將這些日常物件拆解，經過電腦3D圖設計與構想、機械結構組裝，到建立電力系統，最終轉化成了巨大的獸骨架作品。

校方說，「巨獸二代」不只是一個機械獸、一個藝術品，更是學生們中學時期的集體回憶，是他們共同努力、合作和創意的結晶，同時體現蘭潭國中「動手FUN心玩科技」教育理念，讓學生在學科、紙筆測驗外，體驗到動手實作的樂趣，進而發揮無限創意，培養出對於科技的熱情。

校方指出，這次活動不只是一個展示，更是一次學習的機會，讓學生和老師能與來自全球的創客交流，拓展他們的國際視野，並建立未來可持續合作的交流網絡，尤其在展現台灣科技創新、綠色循環利用領先地位同時，也突顯此次參與創客博覽會，不僅是一次學校的榮譽，更是台灣的榮耀。

校方期待師生能將這次的經驗和學習帶回台灣，分享給更多的師生，讓更多的學校和學生受益，重申這只是開始，蘭潭國中期望在未來能有更多的機會，參與更多的國際活動，繼續為台灣爭光。