中華職棒34年二軍總冠軍賽將於17日起在嘉義市立棒球場點燃戰火，由例行賽排名第一的富邦悍將二軍交手排名第二的台鋼雄鷹，進行5戰3勝制的總冠軍賽，二軍個人獎項得主正式出爐，聯盟將在17日二軍總冠軍賽首戰賽前舉行頒獎儀式，表揚選手拼戰一年的豐碩成果。

台鋼雄鷹加入中職首年，在二軍不僅拿下全年戰績第二勇闖冠軍賽，其中有3位選手獲得個人獎殊榮，陳柏清本季二軍出賽13場，總計64.2局，失掉28分22責失分，送出63次三振，自責分率3.06，包辦自責分率王和三振王。

「狀元郎」曾子祐78場出賽，300打數、89支安打，安打數排名首位，拿下安打王殊榮；曾宸佐72場出賽，249打數、74安打、46打點，打點數位居第一，拿下打點王。

富邦悍將黃子宸22場出賽，16場先發、6場後援，戰績8勝4敗成為勝投王；味全龍森榮鴻本季在二軍出賽35場，其中34場後援， 10次中繼成功與台鋼雄鷹許育銘並列，森榮鴻因自責分率較低，奪下中繼王，隊友羅國華39場後援出賽，收下13次救援成功獲得救援王殊榮。

樂天桃猿林智平本季出賽65場，總計209打席、182打數、68支安打，補足打席數後打擊率0.3598排名第一，拿下打擊王寶座；統一獅郭阜林47場出賽，擊出8支全壘打，成為今年的全壘打王；中信兄弟劉貴元與隊友宋晟睿同樣是14次盜壘，因盜壘成功率較高拿下二軍盜壘王。