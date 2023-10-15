2023臺北市原住民族文化節系列活動14日於花博公園花海廣場舉辦「原綻臺北城」活動，內容包括：祈福儀式、樂舞展演、原民之夜、豐收慶典、部落文化體驗及部落文創市集等。全天共有18組團體8小時精彩的接力演出，以及超過30個攤位的文創市集，呈現給市民最熱鬧的臺北市原住民族文化節。

原住民族樂舞各展文化特色。(戴志揚翻攝)

參與活動團體，包括臺北市原住民社團、部落大學、藝文起飛團體、大學原住民社團等，演出原住民族樂舞文化特色。高潮迭起的原民之夜則安排知名原住民藝人共襄盛舉。首先，由TIPC臺北市原住民族合唱團演出揭開序幕，今年也特別邀請經典歌后盧靜子現場演唱，與市民一起回味50年代流行音樂的韻味。

大批市民共同最熱鬧的臺北市原住民族文化節。(戴志揚翻攝)

精彩節目還包括展現青春活力的阿布絲/ABUS、巴紮溜樂團、黃偉晉、以及黑旋風樂團壓軸演出，展現原住民族文化由傳統到創新、由經典到新生代發展出令人驚艷的多元音樂類型，將臺北市原住民族文化節推向又一波的高潮。今年臺北市原住民族文化節系列活動特別邀請創作歌手舞炯恩全新創作了專屬文化節的主題歌曲，也將於原民之夜現場演唱，詮釋臺北都會原住民族人奮鬥打拼的精神。

林奕華副市長頒發「第三屆林班歌大賽」獎盃。(戴志揚翻攝)

活動中由林奕華副市長頒發「第三屆林班歌大賽」獎盃，也特別安排林班歌大賽獲獎的歌手現場演出，以音樂演譯從部落來到臺北工作的心情，傳唱都市原住民族人的生命故事。

現場除了有多元豐富的原住民族文化體驗活動，如族服體驗、原住民族食材體驗、傳統編織技藝外，還包括傳統藝品、文創、農特產品、原住民特色美食的原民市集，以及原住民族傳統智慧有關的部落文化體驗攤位，穿越族群、地域、語言、藝術，五感體驗全方位的原住民族群多元魅力。歡迎臺北市民一同參與，在夏末秋初感受原住民族的特殊人文智慧與樂舞藝術表現，讓臺北市綻放部落與城市融合的原住民族多元燦爛光芒。