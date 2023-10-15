96歲陳先生多年前接受攝護腺內視鏡手術，近年發現攝護腺肥大復發，於是接受新世代綠光雷射汽化剜除術，耗費25分鐘即完成，術中、術後都無明顯血尿，術後20小時後拔除尿管，順利恢復順暢小便。

新世代綠光雷射汽化剜除術，具有縮短手術時間、安全性高、副作用低、恢復快、復發率更低等的優點，是台北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主任許富順在2023年亞洲泌尿科醫學會年會中發表的無創手術。

許富順表示，攝護腺雷射的選擇相當多，包含鈥雷射、銩雷射、綠光雷射等，比起傳統電刀刮除術更安全，復原期也較短，其中攝護腺雷射汽化剜除術已是當前主流，利用高能量第三代綠光雷射來進行手術，術中幾乎不出血，安全性高，汽化加上剜除技法，能夠移除更多的肥大組織，並縮短手術時間。

他說明，95％綠光雷射剜除術的病人，都在手術20小時後移除尿管，數天後即可恢復靜態工作；中度攝護腺肥大者，手術時間約20分鐘；極重度肥大者，以往需耗費3個小時以上才能完成手術，現在利用綠光雷射剜除術，也僅需1小時左右。

許富順指出，經過臨床研究，綠光雷射剜除術後的病患，排尿障礙明顯改善，小便通暢，夜尿次數大幅減少，餘尿感明顯減少，急尿感消失，相較於銩雷射剜除術的患者，術後短期尿急感較少，無人發生術後失禁的現象。對於性功能的影響，有些患者射精量會減少，但是勃起功能平均而言會較術前更佳。

他補充，攝護腺肥大手術的新選擇，包括水蒸氣消融術、尿道支架、攝護腺拉提術等，水蒸氣消融術手術過程簡單，不必住院，缺點是術後要插尿管兩周；尿道支架（iTIND）讓術中不出血，術後不必插尿管，一周後再取出支架，適合高風險不能手術的患者，缺點是長期的尿流速和排尿症狀的改善有限。

許富順表示，攝護腺拉提術類似像釘書機一樣將攝護腺肥大壓迫尿道的狀況拉開，材料是鎳鈦合金，優點是快速、可採局部麻醉，術後不必插尿管，缺點是術後血尿和尿道疼痛會有一段時間，費用較雷射手術來得高。這些新科技都將陸續引進台灣，長期療效尚待確認。