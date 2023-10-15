45歲大陸男星黃曉明早年演出《大漢天子》，英俊外型獲不少粉絲支援，之後陸續演出《神鵰俠侶》、《泡沫之夏》、《葉問2》等劇成績相當亮眼；然而，事業有成的他，卻在一次受訪中再次提到自己曾有過抑鬱，引發外界關注。

黃曉明上個月接受《中國電影報導》時提到，自己經常強裝歡笑，明明心裡覺得很不舒服，但還是要笑臉迎人，且當自己被網友批評霸道時，心裡也很不開心：「但是我還是會一笑而過，是因為我已經習慣了大家這麼說。但你說我不痛嗎？我也痛」。

黃曉明坦言，人在陷入低潮時很難出來，但「等到了40多歲的時候經歷過幾次挫折，跌到谷底再跌到谷底的時候你才慢慢慢慢發現，能救自己的只有你自己」。

對此，許多網友聽了都表示心疼「藝人也是人呀，都是俗人呀，怎麼可能會不痛」、「最後一句話深有同感，能救自己的只有自己，經歷過低谷再低谷，能真的讓自己重新站起來的也只有自己，快樂不快樂，只有自己能救自己，當你的內心在慢慢成長慢慢強大，這樣就真的會豁然開朗，什麼事突然好像沒事了」。

事實上，黃曉明過去他在接受魯豫專訪時，曾說過自己抑鬱兩年，當時甚至覺得連狗看自己的眼光都是異樣的，不過如今的他，終於活得更加豁達了，想要做什麼就做什麼，得失心也比較沒那麼重。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。