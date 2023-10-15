林姓男子在2008年時陳姓、林姓、丁姓等友人以及陳男未成年乾妹小玉（化名），因結識謝姓富少，竟萌生「仙人跳」念頭，想從謝姓富少身上榨一筆錢花用，眾人成功恐嚇謝姓富少簽下兩張200萬元面額本票，警方在謝姓富少面交時逮捕共犯陳男，主嫌林男則逃往大陸遭通緝，10年後返台面對審判，新竹地院依恐嚇取財罪判處有期徒刑9個月，緩刑3年，並向公庫支付新台幣21萬元。

林男與一幫友人發現謝姓富少經濟狀況優渥，竟異想天開想透過仙人跳方式詐財，於是與謝姓富少熟識的丁男，假意說要幫忙介紹女友，將當時仍未成年的小玉介紹給謝姓富少，還謊稱小玉早已成年。

謝姓富少在小玉的邀約下，認識兩天後即在陳男在竹北租賃的小套房發生性關係，趁著謝姓富少還在洗澡時，小玉偷偷用手機通知林男與陳男。接獲通知的林男與陳男隨即趕往現場破門，並質問謝姓富少為何為何強姦未成年少女小玉。

謝姓富少見狀嚇得表示願意支付2萬元和解金，但林男及陳男拒絕接受，並強迫謝姓富少簽下600萬元本票，並恫嚇：「我就是要600萬元，我現在忍耐我的耐性，如果你再不寫，你會被我打死」、「如果不簽，會將此事登報」。

林男及陳男並佯裝不知情，要謝姓富少把當初介紹小玉給他認識的友人找來，於是介紹人丁男及另一名林男擔任和事佬角色，假意要幫忙搓湯圓，最後眾人協議以400萬元成交。謝姓富少無奈簽下兩張200萬元本票，隨後報警。

警方趁著謝姓富少面交時，逮獲共犯陳男，並隨後帶回其他犯嫌調查，其中陳男、另一名林男、丁男等人在2011年遭判處有期徒刑各7月、7月、6月確定，小玉則諭知交付保護管束確定。但主嫌林男則逃往大陸，並當起了麵包師傅，10年後才返台面對司法審判。

新竹地院法官認為林男犯罪動機及手段誠屬惡劣，犯後雖坦承犯行，但遭通緝後留滯海外長達10年之久，嚴重耗費司法資源，更無視自己責任反稱本案讓他「家破人亡」，難認犯後態度良好，參酌本案被害人並未有財產損害，被告等也未對被害人施以其他強暴行為，近日依依恐嚇取財罪判處有期徒刑9個月，緩刑3年，並向公庫支付新台幣21萬元。