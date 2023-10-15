直播主網紅Toyz近日自稱是「美食公道伯」槓上「全台最有錢YouTuber」超哥旗下所開的炸雞店，在拍片時更稱「狗都不吃」。館長（陳之漢）看到影片，就買來超派雞排餵愛犬「大雄」，實測後大雄完全不挑的吃下肚，但館長卻遭網友在PTT問：「狗可以吃雞排嗎？」對此，有網友指出「狗腎臟負擔很大。」且有可能「腸道穿刺」。

而館長也提醒超哥「不要跟Toyz鬥」，同時買雞排餵自家的大雄，讓網友看到直播後，在PTT發文質疑：「狗可以吃雞排嗎？」，讓網友紛紛留言「當然不行」、「這對狗狗腎臟負擔很大」、「合法安樂死」、「我家以前的狗也都吃炸雞腿，大概十歲掛了」。

對此，有網友專業提醒「不行，炸物又油又鹹，而且雞骨可能有腸穿刺危險性。 狗並不是像卡通那樣需要吃骨頭的，這完全是網紅的錯誤示範。動物忍受力強，慢性疾病或過敏在超過閾值之前甚至少有顯性徵狀，等發現為時已晚。希望飼主們都能好好愛護自己的寵物。」